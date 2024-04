Pitbull fugge dal giardino di casa e azzanna a morte un barboncino

Un povero barboncino, che si trovava a spasso coi suoi padroni, è stato sbranato a morte da un Pitbull fuggito dal giardino di casa. Il dramma si è consumato intorno alle 18 di domenica a Bellaria quando, dai primi riscontri, il feroce cane è scappato al controllo dei proprietari in via Tirreno. L'animale, vagando lungo la strada, è incappato in una coppia di Cervia che stava facendo una passeggiata insieme al loro barboncino e si è avventato su di lui prendendolo a morsi. La proprietaria, nel tentativo di salvare il povero quattrozampe, ha cercato di allontanare il Pittbull ma è stata a sua volta azzannata rimanendo lievemente ferita.

Nonostante l'intervento dei padroni, il barboncino non è sopravvissuto all'attacco ed è morto per le gravissime ferite riportate. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale con gli agenti che hanno raccolto la denuncia della coppia cervese e, al momento, sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.