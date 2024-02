Pitbull morde la gamba di una donna, identificato e multato il padrone del cane

Multa e denuncia per il proprietario di un pitbull che durante gli scorsi giorni ha aggredito una donna, mordendola ad una gamba, a Bellaria Igea Marina. Il fatto è avvenuto al parco del Gelso di Igea Marina. La notizia si era subito diffusa attraverso i social, con la segnalazione sulla pagina Facebook di “Sei di Bellaria Igea Marina” da parte della figlia della signora attaccata dal cane. “Mia mamma era a portare la mia cucciola al parco, rigorosamente al guinzaglio, quando un pitbull senza museruola gli è corso in contro, probabilmente per andare dal nostro cane - è il racconto -. Mia mamma dopo aver lasciato libero il nostro cane, si è presa una bella azzannata a una coscia. Per fortuna c’era gente nelle vicinanze e il cane ha ascoltato il padrone. Fatto sta che mia mamma è finita in ospedale”. La donna aveva poi alimentato il dibattito con una serie di riflessioni: “Possiamo tenere i nostri cani al guinzaglio? Questo per dire che a mia mamma e al nostro cane è andata bene, ma se non fosse stato così...”. Come riporta la stampa locale il responsabile del pitbull è stato durante le scorse ore identificato e sarà sanzionato con una multa di 100 euro. Sull’episodio sono in corso le indagini.

