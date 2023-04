Più di 150 ragazze al casting di Donnavventura nel Giardino sul mare di Riccione

Il Giardino sul mare per una sera si è trasformato in una discoteca a cielo aperto: simbolo di una Riccione divertente e spettacolare. Centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze hanno ballato sotto le stelle. E’ culminata così la giornata riccionese di Donnavventura dopo che per tutto il pomeriggio erano andate avanti le selezioni per il casting nazionale.

Più di 150 ragazze provenienti da tutta Italia si sono presentate in piazzale Roma al villaggio giallo di Donnavventura. Sicuramente parecchie le candidate giudicate interessanti per il format, ma ci vorrà ancora qualche settimana prima che venga annunciata la squadra delle protagoniste della prossima serie tivù.

La giornata si è conclusa con un bel gruppo di ragazze di Donnavventura che si è cimentato con le chitarre davanti al fuoco intonando un po’ di musica italiana nella piacevole coreografia della spiaggia del Giardino sul mare di Riccione, momento che ha segnato l’inizio della festa aperta a tutta la città. Poi a fare scatenare tutti in riva al mare ci hanno pensato i dj Hara e Mario Rex.