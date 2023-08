La Polisportiva Riccione organizza l'Open day, una giornata per provare gratis tutti gli sport

Grande novità di Polisportiva Riccione: il 3 settembre presso il polo sportivo di via Monte Rosa 60, tutte le discipline sportive saranno a disposizione gratuitamente per il Maxi Open Day dello Sport. In un unico luogo, dalle 9 alle 18, sarà possibile provare tutte le attività sportive che aderiscono a Polisportiva Riccione, all’interno delle strutture adiacenti lo Stadio del Nuoto, e richiedere informazioni per le iscrizioni dell’anno sportivo 2023/2024.

Tutti gli sport acquatici, basket, karate, judo, taekwondoo, pattinaggio, podismo, pugilato, scherma, ginnastica, volley, atletica, sezione superabili: una mappa guiderà il pubblico per la localizzazione delle zone dove provare tutti gli sport.

E per chi effettuerà le iscrizioni domenica 3 settembre ci sarà uno sconto del 10% (sconto riservato ai nuovi iscritti nelle varie discipline). Inoltre Polisportiva Riccione omaggerà i più virtuosi: per chi si cimenterà in almeno 5 sport un simpatico omaggio. In caso di maltempo l’Open day si svolgerà regolarmente al coperto.

Domenica 3 settembre le piscine dello Stadio del Nuoto rimarranno comunque aperte al pubblico negli orari prestabiliti.