Una vita in prima linea per la politica e l'amministrazione, lutto per la scomparsa dell'ex assessore

Novafeltria in lutto per la scomparsa dell’ex assessore Luciano Antinori. Aveva 66 anni, se ne è andato dopo aver combattuto una brutta malattia. Era un volto molto conosciuto sul territorio, soprattutto per il suo impegno politico. Era stato in giunta dal 1997 al 2001 e aveva lavorato per l’Ausl Romagna al distaccamento di Novafeltria. La sepoltura nel pomeriggio di lunedì (14 novembre), alle 14,30, con una cerimonia in forma civica nella piazza Vittorio Emanuele.

Così lo ricorda il Partito Democratico della Valmarecchia: “Il Partito Democratico di Novafeltria, commosso, partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa del caro compagno Luciano Antinori e ne ricorda la sua grande umanità, il suo qualificato impegno di Assessore comunale e le sue capacità politiche che lo hanno reso protagonista della sinistra a Novafeltria”.