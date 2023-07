Posa delle condotte e dei sotto servizi, chiusura completa di via Marconi a Viserba

Per consentire l'esecuzione dei lavori di posa delle condotte e dei sotto servizi, sulla strada e i marciapiedi di via Marconi a Viserba, a partire dal prossimo lunedì - fino a venerdì 14 luglio - è prevista una modifica alla circolazione con chiusura totale al traffico della via. La limitazione si riferisce in particolare al tratto di via Marconi che va dall’angolo di Piazzale Rosselli fino al civico n. 56. Le opere che saranno eseguite prevedono il ripristino della pavimentazione stradale.

Un divieto di transito, che varia in base allo stato di avanzamento dei lavori, al quale comunque sono esclusi i residenti, i mezzi di soccorso e i mezzi di polizia.