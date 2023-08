Poste Italiane rinnova la flotta, veicoli e spedizioni green con l'obiettivo dell'ecosostenibilità

In provincia di Rimini Poste Italiane punta sulla sostenibilità e aumenta il numero dei mezzi in grado di conciliare l’efficienza nel servizio di recapito con le politiche green. Sono infatti 63 i mezzi a basse emissioni e 9 quelli completamente elettrici in forza nei 3 Centri di Distribuzione del territorio (Rimini, Riccione e Sant’Arcangelo di Romagna) che ogni giorno servono, per la consegna dei pacchi e della corrispondenza, i 27 Comuni della provincia per un totale di oltre 339.017 abitanti.

La nuova fornitura è composta da veicoli a quattro ruote, tra macchine e furgoni allestiti con propulsori endotermici di ultima generazione (metano, motorizzazioni ibride e full electric) che rendono non solo ecologica ma anche agevole e sicura la consegna dei pacchi e della corrispondenza. Infatti, i veicoli prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale; ad esempio, in alcune macchine, il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri ancora hanno accessori ad hoc per la mission di Poste Italiane, come il sistema Keyless Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia, le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

Il rinnovo della flotta aziendale in ottica sostenibile è uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’Azienda guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, e proseguirà per tutto il 2023. Al momento sono 13 mila i veicoli green che Poste ha messo su strada, per arrivare nel 2024 a un totale di 17.000.

Oltre ai mezzi di trasporto anche i servizi postali di Poste Italiane sono sempre più sostenibili in particolare quando si tratta di inviare una lettera o una raccomandata tramite il sito poste.it o l’app ufficio postale grazie all’utilizzo di carta per le buste e i fogli certificati dall’FSC, il Forest Stewardship Council. Nel dettaglio, le finestre delle buste di lettere e raccomandate sono realizzate rispettivamente in cellulosa trasparente e materiale biodegradabile. La certificazione rilasciata dalla Ong internazionale Fsc garantisce la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. In particolare, il marchio Fsc con la scritta Misto, apposto sul retro delle buste indica che la carta utilizzata proviene da materiale riciclato e/o legno controllato. Questa soluzione permette al destinatario il riciclo completo dell’intera spedizione, riducendo fortemente l’impatto sull’ambiente.

Grazie a questi investimenti Poste Italiane continua a garantire una presenza costante sul territorio riminese, dimostrando concretamente la propria vicinanza ai bisogni delle comunità locali e alle esigenze di tutti i cittadini.