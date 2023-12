Poste rassicura i cittadini: "Nel Riminese non sono previste chiusure e aumenteranno i servizi"

In riferimento all’articolo “Indino: Poste e Banche chiudono sportelli e bancomat e limitano il personale. Così non va bene”, Poste Italiane attraverso una nota rassicura i cittadini e precisa che "sul territorio riminese non si sono registrate e non sono in programma chiusure di uffici postali nei grandi e nei piccoli comuni". L’azienda è presente sulla provincia riminese con 64 Uffici Postali (di cui 11 aperti a doppio turno con orario continuato dalle ore 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12.35), gran parte dei quali abilitati alla prenotazione allo sportello per evitare inutili attese e 34 Atm Postamat che consentono di effettuare molteplici operazioni h24 sette giorni su sette.

Con il progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, Poste Italiane sta puntando a trasformare gli uffici postali in uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso alla Pubblica Amministrazione nei comuni al di sotto dei 15mila abitanti: in 21 Uffici Postali della provincia di Rimini si potranno così richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali (Inps) e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Attualmente questo è già possibile nelle sedi di Pennabilli, Villa Verucchio e Pietracuta a cui seguiranno le altre nei prossimi mesi.