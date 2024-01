Un pranzo per la ricerca sul cancro, torna l'iniziativa dei volontari del punto Ior di Cattolica

I volontari del Punto IOR di Cattolica tornano a trovarsi per donare nuove prospettive di cura ai pazienti oncologici e lo fanno in un giorno speciale: domenica 4 febbraio, giorno in cui si celebra il World Cancer Day, Giornata Mondiale Contro il Cancro.

Sostenuta anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta di un appuntamento importantissimo per fare il punto della situazione della lotta ai tumori e sensibilizzare quante più persone possibili a far la propria parte, sia con donazioni a sostegno della ricerca sia attraverso iniziative di consapevolezza dell’importanza di prevenzione e diagnosi precoce. In questo senso il “Pranzo d’Inverno” del Punto IOR del comune adriatico, che si terrà a partire dalle 12:30 presso il Ristorante “Il Mulino” di via Ponte Conca 1 a Misano Adriatico, rappresenta un piccolo ma significativo contributo: il ricavato dell’iniziativa, infatti, sarà interamente devoluto all’IRST “Dino Amadori” IRCCS, struttura d’eccellenza e di riferimento della Romagna, presso i cui laboratori vengono portati avanti studi che puntano a portare al letto del paziente nuove terapie, sempre più efficaci e personalizzate, nel più breve tempo possibile.

L'allarme per i tumori al polmone

A certificare l’importanza del pranzo è stata preannunciata anche la presenza del dott. Angelo Delmonte, Responsabile del Gruppo di Patologia Toracica dell’Istituto di Meldola, che da poco sui canali social dello IOR e sulla rivista ufficiale della no-profit, “L’Informatore”, ha aperto un focus su un problema che un tempo era maggiormente sentito tra la popolazione maschile ma che oggi affligge principalmente la controparte femminile: il tumore al polmone. «Se negli uomini le campagne e le politiche antifumo hanno portato ad una diminuzione della diffusione di questo vizio, nelle donne è al contrario aumentata questa abitudine voluttuaria – ha precisato – cosa che ha avuto come conseguenza un incremento anche dei carcinomi polmonari che ad oggi hanno superato il cancro al seno come prima causa di morte per neoplasia nelle donne. Occorre sottolineare che si tratta di una crescita legata principalmente, ma non esclusivamente, alla sigaretta. Esiste una quantità non trascurabile di donne, infatti, circa il 20-25% della totalità dei casi, che si ammalano di tumore al polmone pur non essendo fumatrici: la ricerca ne sta ancora indagando le cause, ma è molto importante trovare nuove strategie per individuare questa malattia in maniera precoce e nuove terapie per trattarla. Questo carcinoma, infatti, è molto più aggressivo del cancro al seno: se la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi per quest’ultimo è infatti di circa il 90%, il dato si abbassa al 20% per il polmone».

Prenotare un posto a tavola e sostenere la ricerca

Un allarme sanitario, un’urgenza su cui il Punto IOR di Cattolica si è sentito chiamato in causa e per cui darà il proprio piccolo ma significativo contributo con il “Pranzo d’Inverno”. Partecipare ha un costo di 45 euro per un menù che prevede come antipasti il vitello pressato al finocchietto, un tortino di polenta con ceci, verza e speck e un’insalata di zucchine con menta e pinoli; si prosegue con un bis di primi a base di tagliatelle al ragù nobile e ravioli con zucca, radicchio e salsiccia; il secondo prevede una tagliata di controfiletto di manzo e salsiccia, costine, spiedino di pollo alle spezie; gran finale affidato ad un ricchissimo buffet di dolci. Durante il pranzo sarà anche possibile partecipare ad una simpatica lotteria dove verranno messi in palio dagli sponsor numerosi premi. Per prenotarsi o richiedere maggiori informazioni occorre chiamare i numeri 331.6082761 o contattare direttamente la sede IOR di Riccione allo 0541.606060.