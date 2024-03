Presentato ai residenti il progetto di messa in sicurezza per la Giola

Circa una quarantina i residenti della frazione della Giola che questa mattina (sabato 16 marzo) nell’area verde di via del Ciliegio hanno partecipato alla presentazione dell’intervento di messa in sicurezza di via Santarcangelo-Bellaria (SP13bis), nei pressi del centro abitato. Nel corso dell’iniziativa – che rientra nel ciclo di incontri “L’accento sulle frazioni. Cantieri e progetti tra interventi pubblici e privati”, avviato lo scorso anno – sono intervenuti la sindaca Alice Parma, la vice sindaca con delega ai Lavori pubblici Pamela Fussi e l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti. Come spiegato dagli amministratori, l’obiettivo dei lavori in programma è mettere in sicurezza l’abitato della frazione, mediante un nuovo percorso pedonale e un attraversamento retroilluminato lungo via Santarcangelo-Bellaria, nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia e l’incrocio con via Giola, riqualificando il marciapiede esistente, sostituendo o integrando la segnaletica.

L’intervento, che prevede un investimento di circa 70mila euro, è stato progettato per essere compatibile e non interferire con il piano generale di messa in sicurezza dell’intera SP13bis al momento in avanzato stato di elaborazione congiunta da parte delle Provincie di Rimini e Forlì-Cesena in collaborazione con i Comuni di Santarcangelo, San Mauro e Bellaria Igea Marina. A seguire, il responsabile della Gestione strade di Anthea, Loris Mandrelli, ha illustrato nel dettaglio tecnico l’intervento programmato, risposto alle richieste di chiarimento da parte dei residenti e raccolto suggerimenti e migliorie possibili sull’opera da realizzare. Il prossimo appuntamento con “L’accento sulle frazioni. Cantieri e progetti tra interventi pubblici e privati” è in programma il prossimo sabato (23 marzo) presso la Casa dell’Acqua di San Vito in via Volontari della Libertà, per un aggiornamento sul percorso ciclopedonale di via San Vito.