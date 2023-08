Pretende di dormire su una barella del pronto soccorso, esagitato aggredisce due operattrici sanitarie

Era ubriaco e pretendeva di dormire su una barella del pronto soccorso l'esagitato che, nel tardo pomeriggio di giovedì, ha dato in escandescenza all'Infermi di Rimini aggredendo due operatrici sociosanitare. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 19.30 quando l'uomo, vecchia conoscenza del nosocomio che già in passato aveva dato parecchi fastidi, si è presentato nella struttura sanitaria in stato di alterazione. Sostenendo di non dormire da due giorni, perchè già scacciato dalla sala d'attesa dell'ospedale, si è piazzato su una barella vuota. Le due sanitarie sono intervenute spiegando che quell'attrezzatura era riservata ai pazienti e, all'improvviso, lo sbandato ha iniziato a dare in escandescenza spintonando e prendendo a calci le donne fino a scaraventarle a terra. E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma con le due ferite che, a causa delle lesioni riportate, sono state costrette a ricorrere alle cure dei colleghi.

"Siamo allo stremo - racconta il personale del pronto soccorso - è impossibile lavorare tranquillamente in queste condizioni. Non passa giorno che, nella migliore delle ipotesi, veniamo minacciati quando non siamo aggrediti fisicamente da personaggi oramai noti che pretendono di bivaccare qui. Pretese che si fanno sempre più aggressive quando cerchiamo di fargli capire che, al pronto soccorso, ci sono persone che stanno male davvero e che hanno bisogno di cure. La tensione con cui siamo costrette a convivere, oltretutto, non è certo un bene per i malati veri".