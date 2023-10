Professione barman, tre corsi professionali per chi vuole lavorare nell’area food e beverage

Per chi vuole lavorare nel food & beverage a ottobre iniziano arrivano 3 corsi professionali promossi da Cescot: "Barman", "Coffee e latte art specialist", "Mixology il bere di tendenza". La mixology è un'arte affascinante che ha catturato l'attenzione delle nuove generazioni dando nuovo impulso al mondo dei bar; la latte art e la figura del bartender stanno dominando le tendenze attuali, nelle quali la clientela richiede sempre di più qualità, creatività e presentazione impeccabile. Il mondo dei bar non è più solo un luogo in cui servire drink, ma un'esperienza coinvolgente ed appagante. Ecco perché essere un barman o un barista non può essere solo "un lavoretto estivo" ma è una vera e propria professione che richiede dedizione, studio e competenza.

In collaborazione con Confesercenti e Zeinta di Borg, i corsi sono stati progettati da Cescot sia per coloro che vogliono intraprendere questa affascinante carriera, sia per gli operatori del settore desiderosi di rimanere al passo con le nuove tecniche e tendenze in costante evoluzione.



Il corso per barman è dedicato a chi desidera affacciarsi alla professione e iniziare a lavorare nei pubblici esercizi. Permette di imparare le tecniche per preparare specialità calde e fredde a base di caffè e i più noti cocktail; realizzare decorazioni d’impatto visivo; effettuare un servizio al cliente a regola d’arte; predisporre un’offerta per due momenti sempre più importanti il breakfast e il brunch. Data inizio 25 ottobre.

Il corso coffee e latte art specialist è rivolto a chi vuole specializzarsi con nuove tecniche e conoscere tendenze nel mondo della caffetteria, cioccolateria, infusi, the e tisane. Frequentando il corso si potrà imparare a proporre bevande di alta qualità con design artistici e bilanciare sapori e creare combinazioni innovative e uniche. I clienti oggi sono alla ricerca di esperienze uniche, con attenzione a estetica e salute. Un bar di tendenza può soddisfare queste nuove aspettative e attrarre una nuova clientela. Data inizio 30 ottobre.

Il corso mixology: il bere di tendenza è studiato per chi vuole specializzarsi nel mondo del “bere miscelato” tra tradizione e nuove tendenze: dai cocktail classici e le rivisitazioni, ai cocktail sparkling e sour, fino ai cocktail caraibici, analcolici alla frutta e i wellness to drink. Un vero e proprio giro del mondo, con occhi sempre attenti ai cocktail che hanno fatto la storia del bere miscelato ma anche alla scoperta degli stili più moderni e ricercati. Data inizio 26 ottobre.



Tutti i corsi (a pagamento) sono pratici e si svolgono in una sala attrezzata al C.R.D.D. di Riccione. I partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare direttamente le nuove tecniche utilizzando attrezzatura professionale, guidati da esperti come Angelo Borrillo e Lorenza Morea. www.cescot-rimini.com.