Progetto da 420mila euro per migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica e abbattere i consumi energetici

È una città più illuminata, nel segno anche della sostenibilità, quella delineata nell’ambito del progetto esecutivo per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione in diverse vie cittadine che ha ricevuto l’ok da parte della Giunta nella seduta di ieri. Un intervento corposo, pari a un investimento complessivo di 420 mila euro - di cui 210 desunte dal bilancio comunale e 210 da quello statale - che ha il doppio obiettivo di migliorare la qualità dell'illuminazione pubblica e, al contempo, ridurre i consumi energetici. Il progetto, per l’esattezza, prevede l'efficientamento energetico di un totale 919 punti luce mediante l’installazione di apparecchi all’avanguardia, a tecnologia led, che manderanno ‘in pensione’ quelli dotati di lampade a scarica di vecchia generazione. Di questi, 451 andranno a coprire la zona della Stazione Centrale, 271 la zona di Viale delle Regine e i restanti 197 la zona di Corpolò.

L'operazione si inserisce all’interno del Piano Triennale dei Lavori pubblici 2023-2025 e sarà affidata direttamente alla società Enel Sole, con partenza dei lavori prevista verso la metà di settembre. La riduzione media della potenza installata sarà del 49%.“Un importante investimento che conferma la volontà di questa amministrazione comunale di garantire una rigenerazione diffusa e capillare del territorio, dalle zone più centrali a quelle extraurbane - spiega Mattia Morolli, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rimini -. La ‘nuova luce’ interesserà infatti tre quadranti diversi, in cui sono o saranno avviati altri lavori di riqualificazione. Penso, ad esempio, agli interventi ormai quasi ultimati sui marciapiedi nei pressi della stazione o a quelli che interesseranno Viale delle Regine. Lo scopo, appunto, è quello di dare protagonismo a tutte le aree cittadine, così da valorizzare non solo il centro storico, ma la città nel suo insieme, concorrendo parallelamente a innalzare il livello di sicurezza".