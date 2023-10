Progetto europeo Re-Value: pianificare le città per la transizione futura

Si sono dati appuntamento in questi giorni a Rimini i tecnici e i partner scientifici del progetto europeo Re-Value che mette a confronto le buone pratiche di 9 città europee. I cambiamenti climatici e ambientali si affrontano non solo riducendo le emissioni ma anche pianificando in modo diverso gli spazi della città. E’ quanto si propone il progetto europeo che ha attivato un confronto serrato su questi temi. Il comune di Rimini è una delle 4 città leader (Ålesund, Bruges, Burgas e Rimini), che dovranno dimostrare su vasta scala come la pianificazione urbana e il design integrati possano essere implementati in modo ottimale per raggiungere la neutralità climatica e ridurre significativamente le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

Le altre 5 città replicanti, che si sono date appuntamento a Rimini con i loro tecnici e partner scientifici sono Costanza (Romania), Rijeka (Croazia) Písek (Rep. Ceca) e Smirne (Turchia) per sviluppare le proprie visioni, scenari e piani di investimento per velocizzare il loro percorso verso la neutralità climatica.

Il progetto europeo Re-Value, finanziato dal programma Horizon Europe – Ricerca e Innovazione Azioni di supporto per il miglioramento della neutralità climatica delle smart cities, è volto a sostenere il percorso di 9 città europee che si affacciano sul mare (waterfront cities) verso la neutralità climatica, sviluppando e condividendo un approccio integrato (olistico) per affrontare le sfide sistemiche interconnesse che le città devono affrontare oggi.

Re-Value non è l’unica partnership/progetto che lavora per realizzare città climaticamente neutre in Europa o per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. Come partnership il comune di Rimini lavorando a stretto contatto con diversi progetti e iniziative a livello europeo e nazionale, quali ad esempio: NetZeroCities, il progetto delle 100 città climate -neutral entro il 2030 o progetti che supportano il percorso verso città più sostenibili come ad esempio il progetto SPOTLOG per l’implementazione di servizi di logistica urbana innovativi e a zero emissioni socialmente responsabili, di cui peraltro il Comune di Rimini è partner.