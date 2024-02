Promozione turistica, Riccione affida a Radio Bakery la gestione dei social media

L’amministrazione comunale di Riccione ha affidato il servizio di gestione dei social media per la promozione turistica della città di Riccione a Radio Bakery Srls. “Diamo una pronta risposta a una grande esigenza della città, ovvero quella di essere promossa adeguatamente sul mercato nazionale e internazionale - argomenta l’assessore al Turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi -. Abbiamo individuato un partner autorevole e affidabile come Radio Bakery che garantirà un significativo cambio di passo che riteniamo necessario in termini di comunicazione e marketing”.

L’amministrazione comunale di Riccione, ai fini della promozione turistica della città, in una situazione di continua innovazione tecnologica e comunicativa, intende sviluppare in misura sempre maggiore l’utilizzo delle moderne piattaforme di comunicazione online, i social media, che consentono una efficace trazione a livello nazionale e internazionale. Questi strumenti sviluppano un’ampia visibilità e promozione rivolta a un vasto pubblico e a target di utenti spesso non raggiungibili con i metodi tradizionali, permettono di mantenere un vastissimo seguito e di testare anche nuovi mercati turistici, di fidelizzare, educare il pubblico, di destinazione e creare consapevolezza del marchio Riccione.

A Radio Bakery, che finalizzerà una strategia in funzione degli obiettivi determinati dall’amministrazione, viene affidata la gestione dei profili “RiccioneWelcome” di Facebook, Instagram, TikTok e Youtube.

“Andremo a raccontare la città in ogni suo aspetto, una narrazione che terrà conto dei cambiamenti in atto, dei progetti di riqualificazione e rigenerazione della città, dei nostri valori di riferimento”, sottolinea ancora Guidi.

Il servizio prevede un’attività di consulenza strategica continuativa per la definizione degli obiettivi oltre a “un’attività di progettazione e creatività con incontri settimanali per la definizione di uno storyboard che permetta di schedulare i contenuti della comunicazione con una presenza costante su tutti i social media”.

La gestione dei social media comprende la produzione di contenuti originali di promozione turistica, la pubblicazione di post settimanali e la pubblicazione di tutti i contenuti video creati su YouTube, nonché la pubblicazione quotidiana di stories con ricondivisione post del feed e ricondivisione stories di altri utenti che taggano la pagina @riccionewelcome.org. Radio Bakery sarà inoltre chiamata a realizzare video report per i principali eventi promozionali dell’anno.