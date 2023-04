Promozione turistica sui mercati di lingua tedesca: per Riccione doppia missione a Vienna e Monaco

Nei primi due mesi del 2023 Riccione ha registrato un incremento dei turisti provenienti dall’Austria nell’ordine del +807,7% sulle presenze 2022 e del 90,3% rispetto a quelle 2019, ultimo anno prima della pandemia. Ha più che raddoppiato i pernottamenti dei tedeschi sul 2022 (+124,3%), assottigliando il gap con il 2019 al solo -2,3%. Risultati confortanti e incoraggianti, certamente, ma che per l’amministrazione comunale di Riccione vogliono rappresentare uno stimolo a garantire alla città performance ancora migliori, in particolare sui Paesi europei di lingua tedesca.

Riccione porta il sole: la doppia tappa

Per questa ragione è stata programmata una nuova missione “Riccione porta il sole”. Dopo il F.re.e Travel and Tourism di febbraio a Monaco di Baviera e dopo l’Itb di Berlino in marzo, l’amministrazione comunale sarà protagonista di un progetto di promozione turistica tra Vienna e Monaco organizzato in collaborazione con Enit (Agenzia nazionale per il turismo, con sede a di Vienna) e con l’agenzia di pubbliche relazioni Girasole PR (che ha sede a Monaco), e supportato da Apt Servizi (Azienda di promozione turistica della Regione Emilia Romagna) e Visit Romagna.

Gli obiettivi della città di Riccione

“Non possiamo accontentarci delle 150mila presenze di tedeschi e delle quasi 20mila presenze di austriaci - dice la sindaca e assessora al Turismo di Riccione Daniela Angelini -, né del fatto che i numeri del segmento turistico per la nostra città siano tutti in crescita. Riccione deve avere l’ambizione di tornare a essere conosciuta dai giovani di lingua tedesca. In questi giorni abbiamo sulla nostra spiaggia 1.500 ragazzi del centro Europa che partecipano al Beachline festival. Occasioni del genere nella nostra città devono moltiplicarsi: dobbiamo tornare a essere la loro spiaggia”.

A Vienna ci sarà l’ambasciatore Beltrame

La sindaca Daniela Angelini, insieme al presidente del consiglio comunale con delega ai rapporti con le categorie economiche Simone Gobbi e al presidente dell’Associazione albergatori di Riccione Bruno Bianchini, prenderà parte a due media event, ovvero incontri con la stampa (specializzata ma non solo) e i principali tour operator a Vienna, che si terranno mercoledì, e a Monaco di Baviera, il giorno successivo. All’appuntamento di Vienna sarà presente anche l’ambasciatore italiano in Austria Stefano Beltrame.

“Coglieremo l’occasione - aggiunge Angelini - per presentare alla stampa di lingua tedesca tutte le novità per il 2023 della Riviera romagnola, soprattutto di Riccione: dai collegamenti con il treno ai pacchetti vacanza promossi, ad esempio, dai club di prodotto, dall’offerta di intrattenimento a tutti gli eventi in programma, anche quelli sportivi. Attraverso i video e tutti i materiali promozionali faremo conoscere la nostra città, le nostre spiagge, i nostri parchi, le nostre ville e tutte le nostre eccellenze”.

Il presidente dell'associazione albergatori di Riccione Bruno Bianchini sottolinea: “Monaco e Vienna sono le stazioni ferroviarie di partenza dei treni che collegano la Riviera direttamente e quotidianamente dal 25 maggio ai primi di settembre. Ci proponiamo per le vacanze estive come meta facile e piacevole. Il nostro sarà un racconto di una rinnovata ospitalità e accoglienza che li stupirà a partire dal viaggio in treno a tutte le esperienze di benessere da scoprire”.

Il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi osserva che “attraverso un'azione di condivisione con i club di prodotto, abbiamo deciso un'azione mirata sui mercati di prossimità: Austria e Germania. Sarà un’azione strategica, quella organizzata in collaborazione con Apt Servizi Emilia Romagna, per andare a promuoverci con operatori e tour operator locali e, come da me espressamente richiesto, anche con organizzatori di eventi sportivi e congressuali per provare a portare a Riccione eventi che, come il Beachline festival in corso in questi giorni, possano portare presenze e destagionalizzazione”.