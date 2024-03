Prima gli propone un massaggio, poi lo abbraccia: sexy ladra ruba collana d'oro a un pensionato

Un uomo, di 79 anni, è stato derubato in zona stadio Romeo Neri da una seducente donna che gli ha strappato, con la tecnica dell’abbraccio, una collana d’oro e un paio di anelli. Si tratta di ricordi di una vita, dato che erano appartenuti alla moglie. La vicenda è stata raccontata durante le scorse ore attraverso i social: "Attorno alle 16, in zona stadio, una sconosciuta ha avvicinato mio suocero che passeggiava con il suo cane, chiedendogli se avesse necessità di un massaggio. Alla risposta negativa si è buttata al collo in un abbraccio e gli ha rubato una catenina d’oro che indossava unitamente a due anelli appesi come ciondolo. Prestate attenzione e ovviamente avvisate le forze dell’ordine se qualcuno ha notato movimenti strani in zona”. L’episodio sarebbe avvenuto attorno alle 16 di martedì (27 febbraio) e si sarebbe consumato nell'arco di pochi istanti, giusto il tempo per distrarre il pensionato e procedere con il furto. L’anziano riminese ha provveduto a sporgere denuncia, sul caso indagano i Carabinieri.

