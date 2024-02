La protesta dei trattori ha raggiunto anche il riminese, centinaia di mezzi lungo la Statale Adriatica

La protesta dei trattori ha raggiunto anche il riminese. Nella mattinata di lunedì (12 febbraio) lungo alcune tra le arterie principali, da via Coriano alla Marecchiese, passando per la Strada Statale Adriatica, ha iniziato a registrarsi la presenza di una lunga serie di trattori. Sarebbero oltre un centinaio i mezzi sulle strade, pronti a raggiungere un campo poco distante dalla Statale 16, vicino alla sede della Guardia di Finanza in via Augusto Grassi. Sono tante le segnalazioni che si stanno sommando anche sui social, che avvertono della presenza lungo le principali strade dei trattori, con anche tanti messaggi di sostegno e solidarietà nei confronti degli agricoltori. Il corteo ha fatto tappa lungo la strada Statale 16 per poi, poco dopo le 10, muoversi alla volta della rotatoria con la via Emilia seguendo l'Adriatica e fare ritorno. Pesanti le ripercussioni sul traffico con la strada che, di fatto, è bloccata. I manifestanti continuano a chiedere maggiori aiuti, la manifestazione appartiene a una serie di proteste che stanno attraversando tutta Europa e l'Italia, rivolte contro le politiche agricole della Ue giudicate troppo restrittive ma anche contro l’atteggiamento delle tradizionali organizzazioni del settore.