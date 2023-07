La Provincia "boccia" una nuova discarica a Ginestreto. "La viabilità della zona rischia il collasso"

La Provincia di Rimini ha fatto pervenire ad Arpae le proprie osservazioni sulla proposta di realizzazione, da parte di Sogliano Ambiente S.p.A., di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi localizzata a Ginestreto. Nell’ambito della procedura autorizzatoria e della Valutazione di Impatto Ambientale, la Provincia ha segnalato ad Arpae alcune considerazioni espresse dal proprio Servizio Infrastrutture Viarie. Si tratta di osservazioni concordi con quelle espresse dal Comune di Santarcangelo di Romagna e inerenti all’impatto del progetto sul sistema della viabilità.

Le problematiche evidenziate riguardano, da un lato, le caratteristiche strutturali della S.P. 13 “Uso” che non risulta pienamente idonea a sopportare carichi pesanti con elevata frequenza e continuità, dall’altro le conseguenze in termini di sicurezza sulla viabilità ciclistica, giacché la S.P. 13 “Uso” costituisce parte di un importante itinerario cicloturistico,

La Provincia ritiene che la “verifica della capacità” e la “valutazione della pericolosità” della strada vadano aggiornate in funzione della significativa presenza di “utenza debole” e che la S.P. 13 corra il serio rischio di “andare in crisi” non soltanto nel caso di aumento di volumi di traffico, ma anche e soprattutto per effetto di un più che probabile fenomeno di cronicizzazione dell’attuale quantità di traffico pesante.

Alla luce di ciò, pare difficile ipotizzare che un’opera che prevede altri trent’anni di attività non comporti un progetto compensativo sull’arteria principale di collegamento all’impianto, un progetto che garantisca ricadute eque anche verso quegli enti territoriali limitrofi che, non avendo mai avuto né un beneficio né un riconoscimento ambientale e territoriale, hanno solo dovuto “subire” e mantenere a proprie spese le infrastrutture utilizzate.

La conclusione è che affinché la Provincia di Rimini possa esprimere un parere positivo in sede di conferenza, è necessario che sia concordato un piano della manutenzione della sede stradale adeguato, che preveda interventi cadenzati nell’arco temporale di riferimento, che abbia riguardo alla messa in sicurezza dei principali incroci e dei tratti più pericolosi della strada, nonché la messa in sicurezza degli utenti più “deboli”, valutando percorsi alternativi e più sostenibili.