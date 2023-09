Una provincia di sportivi, 17° posto nella classifica italiana. Rimini al top, sa attrarre i grandi eventi

Rimini è una tra le province più sportive d’Italia. E soprattutto fa un bel balzo in avanti rispetto al 2022. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore relativi all’Indice di sportività 2023. La Provincia di Rimini entra nella top 20 e conquista un 17° posto assoluto tra le province di tutta Italia, guadagnando 11 posizioni rispetto al 28° posto del 2022. Investimenti su impianti sportivi, la nuova palestra a cielo aperto del Parco del Mare, ma anche il ritorno dello sport di squadra ad alto livello: il calcio in Lega Pro, il basket in serie A2. Ma sempre da tenere in prima linea è anche la cultura legata ai motori, dove Rimini si conferma la Capitale d’Italia.

A sorprendere è il 1° posto che il Sole 24 Ore attribuisce a Rimini per struttura sportiva. Un risultato di prestigio, il dato prende in esami una serie di fattori: in particolare la provincia risulta al 2° posto in Italia per indice di attrattività di eventi sportivi, è al 5° posto per investimenti sullo sport e al 3° posto per movimento di atleti tesserati. Tra gli altri dati eccellenti: il 1° posto riconosciuto per la categoria Motori e il 1° posto alla voce imprese per lo sport. Di sicuro c’è da forgiare più campioni, visto che Rimini eccelle maggiormente in quella che è l’attività di base: 55° posto per gli sport di squadra e 41° posto negli sport individuali. La classifica dell’Indice di sportività è stato vinto nel 2023 dalla Provincia di Trento, 2° posto per Trieste e 3° Cremona.

Guardando ai capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, dopo Bologna (8°) e Rimini (17°), la classifica vede Modena (24), Piacenza (29), Reggio Emilia (30), Parma (34), Ravenna (39), Forlì-Cesena (53), Ferrara (56). Prima in assoluto si conferma Trento. Rimini dunque conferma il suo trend di crescita, guadagnano 23 posizioni dal 2020, quando era 40esima.

“Al di là dei risultati e dei piazzamenti, peraltro molto lusinghieri e positivi, l’indice del Sole 24 ore mette in evidenza alcuni elementi interessanti – sottolinea l’assessore allo Sport Moreno Maresi – a partire dall’elemento di novità dell’analisi, gli investimenti infrastrutturali per lo sport. Su questo fronte la città di Rimini sta continuando a impiegare risorse ed energie, sia per i grandi impianti sia per le strutture di quartiere. Volendo fare solo una veloce panoramica, penso ai progetti che stiamo portando avanti attraverso i fondi Pnrr a partire dalla nuova piscina della città a Viserba e alla rifunzionalizzazione dell’Rds Stadium, o all’impegno che stiamo portando avanti per far sì che Rimini abbia uno stadio per il calcio moderno e adeguato, per il quale l’amministrazione sta attendo la presentazione del progetto da parte del privato. Ci sono poi molteplici interventi diffusi sul territorio per oltre un milione di euro pronti a partire – campo sportivo di Miramare, il centro sportivo di Corpolò, il campo di calcetto a San Vito solo per citarne alcuni. Strutture che vogliono essere oltre che moderni, anche luoghi di incontro e comunità, nell’ottica dello sport come volano di sviluppo e crescita della società”.

“La classifica inoltre – prosegue l’assessore Maresi - arriva al termine di un fine settimana da ricordare per lo sport del territorio, con gli oltre 140mila spettatori di Misano che hanno salutato lo straordinario podio del nostro Bezzecchi e il titolo iridato in moto E di Mattia Casadei. E ancora la risalita in serie A del New Baseball Rimini e voglio citare anche l’interesse suscitato dagli incontri organizzati dalla seconda edizione Festival della cultura sportiva a Fulgor. Risultati che sono il segno di un territorio che crede e investe nello sport e che continuerà a farlo, con un 2024 che si annuncia altrettanto intenso e speriamo pieno di soddisfazioni”.