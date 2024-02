La provinciale Morciano-Montefiore chiusa nove ore per l'abbattimento di un pino

La Provincia di Rimini, con propria ordinanza, ha disposto nella giornata di domenica 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 17, la chiusura della SP n. 36 “Morciano-Montefiore” al Km. 3+900 (in corrispondenza del civico n° 550 nel Comune di Montefiore Conca) per tutti gli utenti della strada (ad eccezione dei mezzi di soccorso e della Forza Pubblica) per consentire le operazioni di abbattimento di un pino marittimo pericolante.



L’operazione si rende necessaria in quanto il pino marittimo, notevolmente inclinato verso valle, rischia di cadere sulla proprietà privata su cui insiste e di danneggiare la scarpata e il corpo stradale. L’abbattimento comporta l’utilizzo di particolari mezzi con l’occupazione di tutta la carreggiata stradale, data la difficoltà ad operare, come di consueto in questi casi, con le normali piattaforme aeree.