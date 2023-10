Psbo e opere idrauliche, così Rimini si è salvata dall'alluvione. La città premiata a Milano

In occasione della cena di gala de 'Il Verde e il Blu Festival', che precede l’apertura dei lavori prevista per giovedì alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono stati conferiti tre riconoscimenti per chi ha saputo distinguersi nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione. E tra questi c'è il Comune di Rimini. Nino Lo Bianco, presidente di Bip, ha consegnato la targa del 'Il Verde e il Blu Festival' ai selezionati. Tra i premiati Alessandra Pasini, co-founder e presidente di Zhero, startup green che sta lavorando a un progetto di sviluppo di un hub di produzione di energia rinnovabile in Europa e Africa che sarà poi distribuita sul mercato del Vecchio Contenente sotto forma di idrogeno e derivati. L’ultimo round di investimenti ha visto una consistente adesione, tra gli altri, di TotalEnergies, Baker Hughes, Technip Energies e Azimut, che hanno deciso di investire in Zhero e sostenere così il progetto. Il riconoscimento "sottolinea l’impegno di un grande lavoro di innovazione, di capacità nell’attrarre capitali e di visione per un futuro davvero NetZero" si legge nelle motivazioni.

A Massimo Temporelli, fisico che da venti anni diffonde la cultura scientifica e tecnologica dell’innovazione nelle aule universitarie, sul web, nei musei, nell’editoria, in radio, in televisione, nelle aziende e nei FabLab, è andato il riconoscimento de 'Il Verde e il Blu Festival' che ha premiato "la straordinaria capacità di Temporelli di fare della scienza un tema pop, senza mai perdere di vista l’autorevolezza delle informazioni. Più che mai in un mondo fatto di notizie fake, divisioni e polarizzazioni anche su temi di natura scientifica c’è bisogno di divulgare tanto e bene le tematiche tecnologiche e scientifiche". Il suo interesse non è solo tecnico e le sue attività si focalizzano sul rapporto tra uomo e tecnologia. È presidente e cofondatore di 'The FabLab'. Nel 2017 è stato insignito del 'Federico Faggin Innovation Award' per la divulgazione scientifica.

Un riconoscimento anche all’amministrazione cittadina del Comune di Rimini, rappresentata da Roberta Frisoni, assessore a Urbanistica, Demanio, Mobilità e Pnrr. “Il Comune - si legge nelle motivazioni - si è distinto in questo e nel precedente mandato per aver saputo prevenire, attuando piani di difesa del territorio, il dissesto idrogeologico e per aver saputo reagire, intercettando e coordinando al meglio le risorse in aiuto”. La terribile alluvione che ha colpito il territorio lo scorso maggio avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, come purtroppo si è verificato in altri Comuni del Paese.

“Se Rimini, i suoi abitanti e le attività economiche si sono salvati dalle conseguenze di un fenomeno eccezionale per pioggia caduta e per portata di acqua raggiunta dai fiumi, si deve all'opera lungimirante iniziata dalla giunta del sindaco Alberto Ravaioli, realizzata dal sindaco Andrea Gnassi e ulteriormente portata avanti dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (Psbo), il nuovo lungomare rialzato, le opere pubbliche e idrauliche realizzate e in corso sono sistemi all'avanguardia, sono frutto di una visione che ha saputo anticipare i cambiamenti climatici e che ha dimostrato di servire a tutelare efficacemente il territorio”.

“I riconoscimenti che abbiamo conferito - afferma Nino Lo Bianco, presidente di Bip - ci ricordano che è possibile fare impresa, creare soluzioni efficaci, sensibilizzare l’opinione pubblica e attivarsi concretamente per il futuro del Pianeta. Ed è proprio questo lo spirito che contraddistingue 'Il Verde e il Blu Festival': raccontare buone idee di innovazione e sostenibilità, facendo parlare direttamente i protagonisti”. Quest’anno 'Il Verde e il Blu Festival' ha scelto di caratterizzare la tradizionale cena di gala come evento stesso ispirato a queste tematiche. A partire dalla scelta del menu, interamente vegetariano e a km zero, accompagnato dall’acqua del Comune di Milano, che celebra tra l’altro il ventennale della gestione del servizio idrico da parte di Mm. A raccontare come innovazione e sostenibilità possano entrare nelle cucine di tutti è stata invitata Anna Prandoni, giornalista e divulgatrice enogastronomica, direttore di 'Linkiesta Gastronomika'.