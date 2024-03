Prosegue il percorso partecipativo che porterà alla redazione del Piano urbanistico generale

Dopo l’ampia partecipazione delle prime sei conferenze, che si sono svolte tra giugno e dicembre 2023 coinvolgendo oltre 800 persone, è pronto a partire il secondo tempo del percorso pubblico “è futuro presente” per la redazione del Piano urbanistico generale (Pug).

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 13 marzo alle ore 18 in biblioteca Baldini: nel corso dell’incontro “Fare il piano. Dalla partecipazione alla costruzione del Pug” il Quaderno degli attori del percorso partecipativo sarà presentato dagli esperti Carlo Santacroce (progettista del Pug) ed Elena Farnè (coordinatrice del percorso partecipativo “è futuro presente”) insieme alla sindaca Alice Parma, all’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti e alla responsabile dell’Ufficio di Piano Silvia Battistini.

Il Quaderno degli attori è uno strumento con cui raccogliere contributi, proposte, idee, opinioni e pareri che cittadini e associazioni, enti e istituzioni, categorie e ordini professionali, comitati e gruppi organizzati e informali possono inviare all’Amministrazione Comunale per la redazione del Pug, con l'obiettivo di raccogliere in forma scritta priorità, temi e contenuti utili alla costruzione condivisa del Piano.

Suggerimenti da tenere in considerazione

Se coerenti con gli indirizzi e le norme definiti dalla legge urbanistica regionale, infatti, i contributi verranno utilizzati dall’Ufficio di Piano sia per arricchire il patrimonio conoscitivo del Pug sia per mettere meglio a fuoco le criticità e le opportunità presenti sul territorio, così da definire meglio le scelte strategiche e di dettaglio del Piano su temi come il contenimento del consumo di suolo, le misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio dismesso, l’accesso alla casa, l’accessibilità urbana, la qualità dello spazio pubblico, la tutela e la valorizzazione del territorio.

Sarà possibile inviare un contributo scritto su qualsiasi argomento di cui si occupa il Pug, sia in forma di proposte generali e strategiche – finalizzate alla qualificazione del territorio o al superamento di criticità presenti – sia di proposte puntuali e specifiche, legate in particolare alla qualificazione e alla valorizzazione di ambiti puntuali. I contributi potranno essere inviati all’Amministrazione comunale entro fine maggio utilizzando un apposito modulo online, secondo le modalità che verranno illustrate nel corso dell’incontro, e saranno pubblicati settimanalmente sul sito del Comune nella sezione dedicata al Pug.