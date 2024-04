Un secchione di San Giovanni in Marignano per conquistare la pupa

Un romagnolo tra i protagonisti dell'edizione 2024 de "La pupa e il secchione". Nella prima puntata del reality condotto da Enrico Papi ha fatto il suo debutto Gianluca Lonardo, 21 anni, di San Giovanni Marignano. "Studio lingue straniere - ha spiegato il secchione - attualmente sto frequentando la facoltà di Mediazione linguistica interculturale e nello specifico studio inglese, tedesco e giapponese e in passato ho studiato anche spagnolo. Mi reco all'Università in treno, sono un pendolare e abito ancora attualmente con i miei genitori con cui ho un buon rapporto, ci sono molto legato, però ogni tanto discutiamo ancora su alcune cose. Come L'orario su cui andare a dormire e cose di questo genere".

Leonardo è stato affiancato alla "pupa" Rosaria che ha commentato così la presentazione del suo secchione: "Insomma, non è il mio tipo". Gianluca ha anche raccontato che ogni tanto, quando vuole stare alzato fino a tardi a guardare la televisione, la mamma che ha il sonno leggero "inizia a sbraitare", ma l'ha convinta a sceglierlo anche per le sue "doti" da contorsionista.

Il romagnolo, che ha anche candidamente ammesso di non aver mai baciato una ragazza, ha commentato così: "La mia pupa ovviamente è la più bella di tutte". Insieme alle altre coppie andranno a vivere 5 settimane in una bellissima villa nel cuore di Roma e cercheranno di studiare e prepararsi alle altre prove che in passato avevano fatto la fortuna del programma, come la Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness e alle nuove prove, la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità.