Purtroppo Rimini non ce l'ha fatta: bocciata la candidatura a Capitale della Cultura

Rimini non ce l'ha fatta e, per il 2026, è stata scelta L'Aquila come Capitale della Cultura. delusione per la Riviera che aveva puntato sul suo progetto "Vieni oltre"

"Purtroppo ci deve essere solo una Capitale della Cultura - ha detto il presidente della commissione, Davide Maria Desario - ma le altre nove finaliste devono essere orgogliose dei progetti che hanno presentato". "Tutte queste città sarebbero dovute essere premiate - ha aggiunto Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura - perchè ciascuna ha una storia importante. La commissione ha valutato il progetto in sé e mi impegno a trovare una formula per premiare l'impegno e trovare un sistema per poterli realizzare".

'Vieni oltre' era l'invito "coraggioso" che Rimini aveva fatto per passare da capitale del turismo a capitale della cultura che guarda al futuro con gli occhi dei ragazzi e delle ragazze dagli 11 ai 18 anni. A loro, infatti, era dedicato il dossier che mirava a rendere la città un luogo di sperimentazione e innovazione.

SEGUONO AGGIORNAMENTI