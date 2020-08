Quattro bambini piccoli lasciati soli in casa, intervengono vigili del fuoco e polizia

Un pianto disperato di bambini piccoli quello che, nel primo pomeriggio di lunedì, ha attirato i passanti lungo una strada nei pressi del Palacongressi di Rimini (si omette la strada per tutelare i bambini) e che ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Verso le 15, secondo le prime ricostruzioni, lungo la via si sono iniziati a sentire i pianti e il personale del 115 si è precipitato sul posto. Con l'autoscala i vigili del fuoco hanno ispezionati i vari terrazzi dello stabile fino a scoprire tre bambini lasciati all'aperto e sotto al sole con gli avvolgibili delle tapparelle chiusi. E' stato quindi chiesto anche l'intervento della polizia di Stato e, quando è stato aperta la porta dell'appartamento corrispondente al terrazzo, è stato trovato solo in casa un quarto bambino. Secondo quanto emerso, all'perto c'erano tre piccoli di 2, 3 e 5 anni mentre in casa c'era un secondo bambino di 2 anni e nessuna traccia dei genitori. Secondo alcune indiscrezioni la madre sarebbe stata poi rintracciata dal personale della polizia di Stato e, al momento, la posizione della donna è al vaglio della Questura.

