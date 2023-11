Raffica di cantieri sull'A14, attenzione alle chiusure tra Cattolica e Riccione e del casello Rimini sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì 23 novembre sarà chiuso il tratto Cattolica-Riccione, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 adriatica, via Berlinguer, per rientrare sulla A14 alla stazione di Riccione.

Dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 novembre sarà chiuso il tratto Riccione-Cattolica, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: via Berlinguer, SS16 adriatica, SP17, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cattolica.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 22 alle 6 di giovedì 23 novembre, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini nord o di Riccione.