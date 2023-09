Raffica di automobilisti indisciplinati: dalla guida senza patente a quella in stato di ebbrezza

Fine settimana di lavoro per i carabinieri della Compagnai di Novafeltria che, impegnati per le strade della Valmarecchia interessata ad eventi e fiere oltre che al passaggio della Gran Fondo Internazionale - Nove Colli, hanno avuto a che fare con una lunga serie di automobilisti indisciplinati che guidavano senza patente o in stato di ebbrezza. In particolare sono stati 4 quelli trovati al volante dopo aver alzato troppo il gomito: una 67enne, controllata da una pattuglia della Radiomobile a Novafeltria che, dopo aver perso autonomamente il controllo della sua auto ha terminato la corsa a bordo strada impattando contro un albero. Soccorsa e sottopoasta all'etilometro, è risultata avere un tasso alcolico pari a 1,43 grammi/litro che le è valso il ritiro immediato della patente di guida. Un 50enne controllato durante la notte a San Leo da una pattuglia dell'Arma ha fatto segnare un tasso alcolico pari a 0,65 g./l.. Un 56enne controllato a Pennabilli con un tasso pari a 0,80 g./l. e un 23enne a Montecopiolo con un tasso pari a 0,80 g./l.. Per tutti e 3, oltre alla sanzione, è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida.

Nei guai è finito anche un 55enne che, che alla guida del suo furgone a Montecopiolo, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un guardrail. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Villa Verucchio per i rilievi di rito e, alla richiesta dei militari di sottoporsi all'etilometro, l'uomo si è rifiutato. Ulteriori problemi sono spuntati al momento di fornire i documenti: il 55enne, infatti, è risultato essere privo della patente in quanto sospesa per mancanza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il guidatore, quindi, è stato denunciato per il rifiuto del test e si è visto sottoporre il mezzo a sequestro amministrativo. Denunciato a piede libero anche un 54enne straniero che, fermato dai carabinieri mentre era in sella al suo scooter, è risultato essere senza documento di guida in quanto mai conseguito. Per l'uomo, recidivo, è scattato il sequestro ai fini della confisca del ciclomotore.

Sul fronte del contrasto all'uso e alla vendita di stupefacenti, un giovane controllato a Pennabilli è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana che gli è valsa la segnalazione in Prefettura come assuntore. Complessivamente sono state identificate 83 persone, controllati 39 veicoli ed elevate 9 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza stradale. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 9 esercizi pubblici.