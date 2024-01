Raid vandalico all'interno del liceo, svuotano gli estintori e imbrattano l'aula di feci

Brutta sorpresa tra le aule del liceo Serpieri, indirizzo Artistico. Ignoti sono entrati nell’aula di Scultura e dopo aver danneggiato diverso materiale e aperto degli estintori, un'ulteriore amara sorpresa: dentro a un secchio in mezzo alla stanza sono state ritrovate delle feci. Un gesto davvero di cattivo gusto, che ha mandato su tutte le furie personale scolastico, studenti e genitori. La notizia si è subito diffusa attraverso i social. Ad accorgersi dell’atto vandalico sono stati i collaboratori scolastici, nella giornata di mercoledì (17 gennaio). Appurata la situazione, il liceo ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che ora stanno indagando sui fatti accaduti. Attorno all’istituto sono presenti numerose telecamere del sistema di videosorveglianza e la verifica delle immagini potrebbe essere determinante per individuare i responsabili della bravata. Attraverso i social è intervenuto anche l’assessore comunale Mattia Morolli, sempre attento alle vicende che riguardano Viserba: “Nel polo scolastico di Viserba ci sono ben tre telecamere di ultima generazione, una proprio davanti al Serpieri. Tutte attivate e finanziate dal Comune. In caso di denuncia verranno messe a disposizione per le indagini delle forze dell’ordine”.