Rapina, sequestro di persona, estorsione e revenge porn: arrestato un calciatore

E' stato rintracciato e arrestato dalla Polfer di Rimini un calciatore semiprofessionista di origine africana, che milita in una squadra marchigiana, ricercato per rapina pluriaggravata e tentata estorsione, sequestro di persona, lesioni personali, furto aggravato, estorsione e tentata diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Il giovane è stato fermato dopo che, nei suoi confronti, erano state sporte due denunce rispettivamente a Marotta e a Napoli per una serie di condotte avvenute tra il 12 e il 19 giugno. La prima, sporta nelle Marche da un amico del calciatore, si riferisce alla rapina pluriaggravata in quanto lo straniero avrebbe minacciato il conoscente con un coltello per impossessarsi di 30 euro.

La seconda, invece, avrebbe come vittima una ragazza conosciuta dal calciatore durante un viaggio in treno alla volta di Napoli. Scesi nella stazione partenopea, entrambi avrebbero trascorso alcuni giorni in una struttura ricettiva ma a un certo punto lui sarebbe diventato estremamente aggressivo tanto da obbligare la ragazza a rimanere chiusa nella stanza di un bed and brackfast arrivando ad aggredirla fisicamente strappandole i vestiti e sequestrandole il cellulare. Non contento, secondo la denuncia della vittima l'avrebbe anche minacciata di diffondere sul web alcuni filmati intimi che la vedevano protagonista se non gli avesse consegnato 300 euro. Sarebbe stato a questo punto che la ragazza, con la scusa di uscire per cercare un bancomat, è riuscita a chiedere aiuto mentre il suo aguzzino sarebbe scappato portando via lo smartphone di lei e la sua valigia.

In seguito alle denunce sporte è scattata la ricerca dello straniero che, martedì scorso, è riapparso in un hotel di Rimini dove è stato raggiunto dalla Polfer che lo ha messo in stato di fermo. Nel corso della perquisizione, all'interno di una valigia presumibilmente appartenente alla ragazza, gli agenti hanno rinvenuto 7 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip, assistito dall'avvocato Flavio Moscat, il calciatore ha negato di aver aggredito la ragazza sostenendo si fosse allontanata spontaneamente abbandonando la sua borsa. Allo stesso tempo, il giovane ha rigettato tutte le accuse per quanto riguarda lo stupefacente spiegando di ignorare la presenza della droga nella valigia e che lui stava cercando di restituirgliela. Il legale dello straniero ha chiesto la non convalida del fermo e, il gip, si è riservato.