Rapina al supermercato, uomo armato di pistola semina il panico e si fa consegnare l'incasso

Attimi di paura nel primo pomeriggio di martedì (8 novembre) al Conad City di via Coletti, dove si è consumata l’ennesima rapina. E' la seconda nell’arco di pochi mesi e fa seguito a quella avvenuta, durante il fine settimana, alla farmacia di Bellaria. Erano le 14,30 quando un uomo si è introdotto nel supermercato armato di pistola e con il volto coperto da passamontagna. Il rapinatore si è fatto consegnare tutto il contante da una delle cassiere che erano in quel momento in turno di lavoro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato: l’uomo si era però già dato alla fuga, con un complice che lo attendeva fuori dal negozio, a bordo di un motorino. Sul posto anche il 118, per via di un malore accusato da un cliente complice lo spavento. Resta da quantificare il bottino del furto.