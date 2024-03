Va a fare la spesa e viene rapinato in strada, una donna porta via il prezioso Rolex a un 90enne

I ladri specializzati in furti di orologi tornano a colpire nel riminese. Il caso si registra a Cattolica. Un 90enne è stato derubato di un prezioso Rolex Daytona del valore di circa 40 mila euro. L’uomo doveva recarsi per la spesa al mercato coperto quando, in via Verdi, è stato strattonato da una sconosciuta. I fatti risalgono allo scorso giovedì: la donna ha atteso che il pensionato parcheggiasse la sua auto per poi mettere in atto la tecnica. L’anziano ha cercato di allontanare la signora, ma lei con una mossa fulminea ha messo le mani sul Rolex per poi sganciare il cinturino e sfilarlo dal polso con forza e velocità.

L'autrice del furto è poi fuggita a piedi verso un'auto, dove la stava aspettando con tutta probabilità un complice con il motore acceso. La vettura è ripartita a tutta velocità, anche se alcuni testimoni hanno assistito alla parte finale della rapina. Il 90enne è anche caduto a terra e si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza che ha accompagnato l’uomo in ospedale per degli accertamenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Tenenza di Cattolica, che hanno raccolto la testimonianza dei passanti.