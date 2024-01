Dalla Regione 800 mila euro per carnevali e manifestazioni storiche, quattro eventi nel riminese

Rievocazioni e carnevali storici, valorizzazione culturale delle tradizioni, potenziamento della vocazione turistica del territorio. Nel triennio 2020-2022 la Regione ha sostenuto 50 iniziative storiche organizzate da 35 associazioni con 800mila euro. Il dato è emerso durante la presentazione della clausola valutativa della legge regionale a sostegno della manifestazioni storiche avvenuta nella commissione Cultura presieduta da Francesca Marchetti.

Nello specifico Bologna ha ricevuto 75mila euro per 6 manifestazioni, Ferrara 94mila euro per 4, Forlì-Cesena 61mila euro per 6 eventi, Modena 52mila euro per 3 manifestazioni, Parma 6mila euro per un evento, Ravenna 337mila euro per 20 manifestazioni, Reggio Emilia 104mila euro per 6 eventi, e Rimini 67mila euro per 4 manifestazioni.

Il calendario degli eventi viene redatto annualmente e sono iscritte le manifestazioni che esistono da almeno 10 anni. Per la selezione dei progetti destinatarie dei finanziamenti sono stati premiati in particolare il valore storico e culturale per valorizzare il patrimonio e le conoscenze storiche e sociali dei territori. Anche la forza aggregativa sulla quale contare per l'organizzazione e la capacità di fungere da volano turistico sono requisiti di cui si è tenuto conto.

Michele Facci (Lega) ha chiesto chiarimenti "sullo stanziamento e sulla distribuzione territoriale delle risorse" sui quali sono arrivate precisazioni dal dirigente di settore.