Regione, il Partito democratico sostiene la legge nazionale per il medico agli homeless

Garantire il medico di base ai senza dimora anche a livello nazionale. A chiedere di sostenere l'iniziativa legislativa parlamentare volta a modificare la legge nazionale del 1978 sul Sistema Sanitario Universale con l'obiettivo di favorire l'accesso all'assistenza medica di base per i senza casa è una risoluzione del Partito democratico a firma di Antonio Mumolo (primo firmatario), Mirella Dalfiume, Luca Sabattini, Federico Alessandro Amico e Stefano Caliandro.

"Nel 2023 sono state registrate 415 morti tra le persone senza dimora, un numero inquietante che rappresenta un incremento rispetto all'anno precedente. Questa situazione sottolinea una crisi umanitaria spesso trascurata all'interno dei nostri confini urbani e regionali", spiegano i democratici per i quali "le condizioni di vita estreme e la mancanza di alloggi adeguati rendono l'inverno la stagione più mortale per questa popolazione vulnerabile, con oltre 130 decessi registrati durante questo periodo e le cause principali di morte tra le persone senza dimora includono malori, condizioni di abbandono e mancanza di cure adeguate, nonché eventi traumatici e accidentali".

Da qui la risoluzione per sollecitare la giunta "a sollecitare il Governo e il Parlamento ad adottare soluzioni a lungo termine, che includano alloggi adeguati, accesso alle cure mediche, supporto psicosociale e opportunità di integrazione sociale per le persone senza dimora".