Revenge porn, minaccia l'ex amante di diffondere le sue foto intime

Lui, un 50enne del riminese, non si era rassegnato alla fine della relazione clandestina con una donna e pur di riallacciare il rapporto aveva iniziato a minacciare l'ex amante di diffondere ovunque i suoi scatti intimi. Un caso di revenge porn da manuale che è costato all'uomo, difeso dall'avvocato Luca Greco, le manette per atti persecutori aggravati e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e il divieto di avvicinamento alla presunta vittima. Secondo le ricostruzioni il 50enne avrebbe tentato ogni pressione per convincere la donna a riprendere la relazione e, per persuaderla, aveva attinto a una galleria di scatti a luci rosse fatti alla ex. La minaccia era semplice: se la donna fosse rimasta ferma sulla sua decisione quelle foto avrebbero iniziato a girare e, oltre ad informare il marito di lei, sarebbero arrivate anche sul posto di lavoro.

Oltre alle minacce, non sarebbero mancati gli appostamenti, i pedinamenti e i continui insulti all'indirizzo della donna che avrebbe anche trovato, appiccicata sulla carrozzeria della propria auto, una foto dei suoi genitali. Esasperata e oramai allo stremo, la vittima non ha potuto far altro che sporgere denuncia facendo così scattare il Codice rosso. I carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione nell'abitazione del 50enne dove, secondo quanto emerso, sono state trovate alcune buste pronte per essere spedite con all'interno missive particolarmente spinte e foto osè della donna.