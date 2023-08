Dopo la serata nel locale si tuffa dal ponte, grave lesione al midollo spinale per un 24enne

Aveva trascorso la prima serata di domenica in un locale sulla spiaggia nella zona del Marano di Riccione e, una volta uscito verso le 20.30, insieme agli amici si è diretto verso il ponte che scavalca la foce del fiume e si sarebbe tuffato a capofitto in acqua. Il ragazzo, un 24enne residente a Bologna, non si è reso conto che in quel punto il fondale ha una profondità di appena 1,5 metri ed è andato a picchiare violentemente la testa sul fondo riportando un grave trauma spinale. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, che si trovava in zona con un'ambulanza, e i sanitari viste le sue condizioni hanno chiesto l'immediato intervento dell'elimedica da Ravenna. Stabilizzato, è stato quindi trasferito d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in quanto rischiava di rimanere paralizzato. Attualmente è ancora ricoverato nel nosocomio cesenate, nel reparto di Terapia Intensiva, dove i medici si sono riservati la prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento sono in corso le indagini della Capitaneria di Porto, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini che ha aperto un fascicolo d'inchiesta, per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.