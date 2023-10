Riccione ricorda gli angeli di Cuore 21, posati sette alberi in loro memoria dopo la tragedia sull'A4

Sabato 28 ottobre la città di Riccione si è ritrovata insieme al parco Carlo Alberto dalla Chiesa, in viale Limentani, per la posa a dimora di sette alberi "tra cielo e terra" dedicati agli angeli di Cuore 21 & Centro21 Riccione, simbolo di resilienza, rinascita e forza, a ricordare a tutti gli insegnamenti e i valori profusi da coloro che hanno dedicato la propria vita agli altri. Il cuore non si ferma. Un forte messaggio in ricordo di Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi, coinvolti nell'ottobre del 2022 in un tragico incidente sull'autostrada A4. L'evento rientrava nel calendario de "Il cuore non si ferma" dedicato alla loro memoria.