Riccione si candida al progetto europeo da 1,6 milioni di euro per il turismo legato alla pesca

La pesca e le sue tradizioni come volano per destagionalizzare il turismo. Con questo obiettivo il Comune di Riccione si candida al progetto europeo "Fast", Fishery and sustainable tourism. Con un finanziamento stimato di oltre 1,6 milioni di euro l Perla Verde è il Comune capofila assieme a Fano nelle Marche e Caorle in Veneto, alla cooperativa Mare, alle Municipalità di Vela Luka e Novigrad in Croazia, e alla Fisher cooperative Istra. I Comuni coinvolti potranno creare un itinerario turistico esperienziale legato ai luoghi dell'ambiente, della pesca e della maricoltura, partendo dal patrimonio culturale già presente anche nelle città. Si potranno realizzare nuovi percorsi, attraverso la riorganizzazione di luoghi tradizionali della filiera della pesca come ad esempio piccoli mercati, approdi e cabine, in una prospettiva turistica. Non mancheranno gli eventi enogastronomici legati ai prodotti ittici locali e la valorizzare di eventi consolidati in chiave turistico-esperienziale, come le uscite con barche storiche, la rievocazione storica di antichi percorsi, preparazioni gastronomiche, visite ai luoghi con il coinvolgimento di associazioni che promuovono inclusione sociale e la condivisione del cibo. Tra le possibilitàm anche quella di un software-applicazione mobile per turisti e cittadini per descrivere itinerari ed eventi attraverso la tecnologia Qr code utili a promuovere, anche attraverso i canali web istituzionali, i percorsi di turismo esperienziale

Il progetto, commenta la sindaco di Riccione Daniela Angelini, "rispecchia perfettamente la nostra idea di valorizzazione della nostra cultura ed identità a servizio del turismo". Offre infatti l'occasione di "valorizzare il nostro patrimonio culturale attraverso i prodotti turistici sostenibili. La nostra partecipazione è una preziosa occasione di confronto con realtà come Caorle, Fano, Vela Luka e Novigrad" che, conclude la prima cittadina, "possono far crescere il nostro turismo. Gli scambi ci permettono di aprire e andare oltre i propri confini