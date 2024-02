Ricercato per tentato omicidio finisce nella rete della Polizia di Stato

Si è conclusa a Rimini la latitanza di un albanese 28enne, ricercato per tentato omicidio, arrestato a Rimini dalle Volanti della Questura durante un controllo del territorio. Gli agenti, secondo quanto emerso, stavano pattugliando la zona di Miramare quando si sono imbattuti in un gruppo di stranieri e hanno deciso di identificarli. Al momento di fornire le proprie generalità, il nome del 28enne ha fatto scattare un campanello d'allarme ed è emerso che sulla sua testa pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Alessandria. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini è stato possibile ricostruire come l'albanese fosse ricercato in quanto, lo scorso settembre, aveva avuto un diverbio con un suo conoscente in una ricevitoria di Acqui Terme. Nel corso dell'animata discussione sarebbe quindi spuntato un coltello con lo straniero che avrebbe inferto due fendenti al rivale per poi fuggire. Al termine delle pratiche di rito, il 28enne è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" a disposizione dell'autorità giudiziaria.