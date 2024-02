Rifiuti, entro febbraio sarà completato il passaggio al porta a porta di Bellaria Igea-Marina

Si completa nel mese di febbraio il passaggio al “porta a porta” nel comune di Bellaria Igea-Marina voluto dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente e che permetterà di migliorare il decoro urbano.

Si conclude quindi il passaggio alla raccolta domiciliare nel territorio di Igea-Marina portando al 100% il servizio che inizierà nelle ultime zone il 5 febbraio con la raccolta di organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro.

La nuova modalità di raccolta rifiuti coinvolgerà 840 utenze:

120 nella zona di via Teano che passa dai cassonetti stradale con calotta al “porta a porta”;

350 nella zona via Bixio e via Garibaldi che passa dal “porta a porta” misto (indifferenziato e organico) a quello completo (si aggiungono carta , plastica/lattine e vetro con bidoncino);

370 nella zona extraurbana che passa dal “porta a porta” misto a quello completo (si aggiungono carta e plastica/lattine con sacco e vetro con bidoncino), dove verrà fornito un nuovo calendario “zona extraurbana famiglie e attività”.

Gli utenti che non sono stati trovati in casa durante la distribuzione potranno ritirare le dotazioni presso lo sportello temporaneo allestito al Municipio, in Piazza del Popolo (saletta verde al piano terra sul retro del Municipio) nelle giornate del 3, 17 e 24 febbraio (dalle 9 alle 13).

Dall’inizio dell’anno è partita la consegna dei kit - che comprende contenitori e guida-calendario, insieme al Rifiutologo – da parte degli operatori incaricati da Hera, facilmente identificabili grazie al tesserino di riconoscimento. Dal 14 febbraio si procederà alla rimozione graduale dei contenitori stradali.

Ricordiamo che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure scaricare la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it.