A Cattolica arriva il "bollino giallo" per una raccolta differenziata di qualità

A Cattolica, arrivano i “bollini gialli” di Hera per supportare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti. Nei prossimi giorni, gli operatori di Hera, in accordo con il Comune, apporranno i bollini su contenitori e sacchetti con anomalie, per avvisare il cittadino che deve apportare modifiche sul proprio conferimento.

Le anomalie sono: rifiuto in contenitore non corretto, esposizione nel giorno sbagliato, raccolta differenziata non corretta, mancato ritiro del bidone dopo lo svuotamento, conferimento di quantità superiori rispetto a quelle consentite di rifiuto indifferenziato, conferimento di rifiuto non consentito (es. ingombranti).

Il rifiuto erroneamente conferito non verrà ritirato e dovrà essere cura del cittadino ripetere l’operazione, secondo le regole note. Il bollino giallo (adesivo) sarà apposto sul manico del bidoncino oppure al sacchetto esposto impropriamente. Per segnalare agli utenti le eventuali non conformità rilevate, sul bollino viene posta una X in corrispondenza della voce relativa alla non conformità.

Un altro livello di controllo riguarda la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti ed è rappresentato dall’azione di agenti accertatori, formati e autorizzati all’apertura dei sacchi. Gli stessi agenti possono anche redigere un verbale sanzionatorio, che poi verrà trasmesso alla Polizia locale per l’invio della sanzione all’utente.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi o per esigenze particolari – ad esempio per chi ha bisogno di contenitori più grandi o per chi utilizza presidi medici sanitari e necessita di un passaggio aggiuntivo - contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.