Rimini in prima fila per la lotta contro il cancro, al “Charity Dinner” dello Ior raccolti 9 mila euro

Venerdì 11 novembre è stata una grande serata per la lotta contro il cancro sul territorio di Rimini e provincia: è infatti tornato il “Charity Dinner” dell’Istituto Oncologico Romagnolo, iniziativa di raccolta fondi tenutasi presso il Ristorante “AmoRimini” che ha riportato la solidarietà e la voglia di fare la differenza da un punto di vista sociale e sanitario in presenza. Ben 140 persone hanno risposto all’appello: il ricavato è stato di circa 9.000 euro, che verranno interamente utilizzati per l’acquisto di una strumentazione innovativa per diagnosi sempre più precise e precoci dei tumori femminili. Lo Ior si è infatti impegnato a dotare l’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica di un colposcopio di ultima generazione, un macchinario in grado di restituire immagini estremamente aumentate e dettagliate anche delle lesioni più piccole a carico di vulva, vagina e utero. Un regalo di Natale in anticipo per tutta la popolazione femminile di Rimini e per il dott. Giuseppe Melucci, neo-insediatosi Direttore del reparto che ha approfittato dell’evento per presentarsi anche alla cittadinanza.

"Sono molto soddisfatto della situazione che ho trovato presso l’Ospedale “Infermi” – ha spiegato il primario nel corso della serata – sono arrivato da poco ma posso già affermare che l’ambiente in cui si lavora è ideale, caratterizzato da medici e infermieri molto affiatati e professionali. Ciò che mi ha stupito di più della Romagna è questo “sistema a rete” in cui varie anime collaborano al fine di far progredire la lotta contro il cancro: questa serata, che unisce imprenditori, volontariato e rappresentanti della sanità territoriale, ne è un fulgido esempio. La nostra Unità Operativa si rivolge ad un bacino d’utenza importante non solo perché la popolazione femminile della provincia di Rimini è molto ampia ma anche perché certi programmi di screening, come quello per il tumore al seno e alla cervice uterina, sono consigliati anche alle donne più giovani. Sono sicuro che la donazione che ci ha promesso l’Istituto Oncologico Romagnolo aggiungerà qualità al livello dei nostri servizi: è qualcosa di cui tutti dovremmo essere grati perché andrà a beneficio non solo del mio staff ma, più in generale, di tutte le donne che ad esso afferiscono per adempiere ai programmi di prevenzione".

All’evento, realizzato col patrocinio di “Europa Donna”, associazione che si fa portavoce delle istanze ed esigenze delle pazienti colpite da tumore al seno, era presente anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Dopo Giuseppe Melucci ha preso la parola Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale Ior: "Siamo felici di poter finalmente tornare su questo territorio con un grande evento di solidarietà in presenza, riabbracciare vecchi e nuovi amici e fare qualcosa di concreto a favore della prevenzione dei tumori femminili – ha spiegato – già da circa un mese siamo usciti con un forte messaggio che voleva rimettere al centro non solo la lotta contro il cancro in ambito sanitario, ma anche e soprattutto le esigenze del paziente oncologico e dei suoi famigliari. Delle quattro creatività di cui si componeva la campagna, quella sulla prevenzione recita come sia “amarsi davvero”: non solo la diagnosi precoce aumenta le possibilità di sopravvivenza ma trovare un tumore agli albori comporta terapie meno invalidanti fisicamente ed impattanti emotivamente. Noi vogliamo fare la nostra parte, donando uno strumento di grande precisione al dott. Melucci e alla cittadinanza: è importante che anche la cittadinanza faccia la sua parte, tornando a sottoporsi con rinnovata fiducia ai programmi di screening che sono stati un po’ abbandonati per paura durante la pandemia".