Rimini, è qui la festa: tanti turisti e hotel pieni. "Il successo? Vince la formula del Capodanno diffuso"

Albergatori soddisfatti per un Capodanno che a Rimini ha fatto boom. Con hotel pieni, e non solo le strutture che restano aperte tutto l’anno, piazze gremite e attività di richiamo prese d’assalto. Lunedì, ad esempio, un lunghissimo serpentone di persone ha fatto la fila per accedere al presepe di sabbia di Marina Centro. In tanti a passeggio sul lungo mare. In molti anche in visita nelle vie del centro. Nella giornata di martedì (2 gennaio) il grosso delle partenze, anche se ci sarà ancora uno sprint in vista del fine settimana dell’Epifania. “A premiare Rimini in questo Capodanno è stata un’offerta veramente diversificata, in grado di accontentare un po’ tutti – racconta Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini -, dai più giovani che hanno visto eventi a loro dedicati a chi ha voluto vivere la città”.

Avanti con i cenoni, anche nelle strutture alberghiere, ma con una tendenza che cambia rispetto al passato. Racconta la presidente degli albergatori riminesi: “C’è chi ha scelto la formula del cenone in albergo, ma molti turisti hanno richiesto la possibilità di essere liberi verso le 22 o le 22,30. E’ cambiato il modo di vivere il Capodanno: bene una buona cena, non solo in hotel ma anche nei ristornati con molti che hanno fatto doppio e anche triplo turno, ma tanto desiderio di stare all’aperto e di partecipare agli eventi. Molti turisti ci hanno raccontato di aver vissuto una prima parte della nottata al mare, per poi trasferirsi in centro. Riunire mare e centro ha contribuito ad accrescere la città e a dare alle persone un’offerta veramente variegata”.

Chi era aperto, conferma Patrizia Rinaldis, ha lavorato. Già nei giorni precedenti al Capodanno le prenotazioni sfioravano il 90%. “Alla vigilia dell’ultimo dell’anno – spiega la presidente -, abbiamo fatto una rapida ricerca sui portali di prenotazione online e restavano disponibili appena una ventina di strutture. Diciamo che l’alto indice di riempimento è stato per la notte del 31 dicembre, ma in generale i pernottamenti sono molto buoni. Si è segnalata qualche disdetta, complice l’influenza, ma siamo soddisfatti: Rimini è una città che ha fatto il botto di Capodanno. Buoni riscontri li percepiamo anche dai borghi e dalle località dell’entroterra, dove gli eventi hanno aiutato anche in quel contesto a riempire le piazze. Questo Capodanno è stato un bell’esempio, il turismo ben programmato fa vivere tutto il territorio, che sia un buon biglietto da visita per il nuovo anno”.