Rimini, un amore lungo 50 anni: vacanze da nozze d’oro per una coppia di turisti milanesi

Vacanze da nozze d’oro per i coniugi Carlo e Tina Peroni, che da oltre 50 anni sono affezionati ospiti di Rimini. Immancabilmente, infatti, trascorrono le loro vacanze estive a Viserba all’albergo Vittoria, gestito ormai da 4 generazioni dalla famiglia Perazzini, che con passione ancora oggi continua ad accogliere i suoi ospiti. Per premiare questa testimonianza straordinaria di fedeltà a Rimini, l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli, ha portato il saluto della città insieme al riconoscimento riservato ai turisti fedeli.

Entrambi di Milano, classe 1931 (92 anni), Carlo e Tina Peroni sono sposati dal 1956 (67 anni) e sono venuti per la prima volta a Viserba alla "Pensione Vittoria" nel 1966. Dopo la nascita del figlio (nel 1967) sono ritornati nell'estate del 1974 e non l'hanno più lasciata, complice, oltre all'affetto per Viserba, il legame costruito negli anni con la famiglia di gestori dell’hotel Vittoria, dove ogni anno, prima di ripartire, prenotano già la solita camera per l’anno successivo.

Amano il Ferragosto, così come ricordare quelli dei tempi passati quando per il ferragosto ci si agghindava per la sfilata di moda in hotel, dove Carlo e altri storici clienti venivano truccati e vestiti dalle mogli. Non si sa come, parlando un po' in italiano, un po' in dialetto milanese, riescono a comunicare e a mantenere, negli anni, amicizie con i tanti clienti tedeschi dell'albergo.