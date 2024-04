Con la rimozione dei cassonetti stradali si completa il progetto "porta a porta" a Santarcangelo

Si completa dal 17 aprile con la rimozione graduale dei contenitori stradali il passaggio al “porta a porta” nel comune di Santarcangelo. Voluto dall’amministrazione comunale per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente e per migliorare il decoro urbano, il passaggio al porta a porta è alle battute finali. Le zone interessate sono quelle di San Bartolo e Santa Giustina, nelle quali il servizio domiciliare è partito da oltre una settimana con la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro.

La nuova modalità coinvolge 350 utenze: a San Bartolo circa 190 utenze sono passate dalla raccolta stradale al porta a porta integrale; a Santa Giustina per circa 160 utenze sono passate dal porta a porta misto (che prevede la raccolta domiciliare per organico e indifferenziato e stradale per tutte le altre tipologie) a quello integrale, con le stesse frequenze del resto del territorio santarcangiolese.

Hera ricorda che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni amministrative.

Per chi non ha ancora ritirato il kit

I cittadini che non sono riusciti ad essere presenti a casa durante la distribuzione possono ritirare le dotazioni presso il punto di distribuzione nella sede Hera di Via Terrapieno, 25 a Rimini (nei pressi del casello autostradale Rimini Sud), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14.