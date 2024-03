Rinnovato il Consiglio direttivo della Camera Civile di Rimini

La Camera Civile di Rimini ha recentemente rinnovato il suo Consiglio Direttivo, per il mandato 2024-2026. Il nuovo Direttivo composto dagli avvocati Anna Belli, Riccardo Belli, Maria Camporesi, Priamo Conti, Andrea Deangeli, Lara Gobbi, Vito Guglielmi, Claudia Pratelli e Romina Vaccarini ha eletto Presidente Claudia Pratelli, Segretario Maria Camporesi e Tesoriere Lara Gobbi.

La neo Presidente esprime un sentito ringraziamento al suo predecessore Riccardo Belli, per l’impegno e la dedizione profusi nei precedenti due mandati in cui Camera Civile di Rimini ha ottenuto una crescita senza precedenti, arrivando a contare 262 iscritti diventando così la prima Camera Civile in Italia. "Tale incremento si legge in una nota - non è solo un numero ma rappresenta un vero e proprio motivo di vanto, segno tangibile dell'importanza e dell'attrattiva che Camera Civile di Rimini ha saputo generare nell'ambito forense. Il nuovo Direttivo, in equilibrio tra continuità e innovazione, si impegnerà a mantenere alto il prestigio della Camera Civile di Rimini, lavorando con dedizione per affrontare le sfide future promuovendo iniziative e opportunità che rispondano alle esigenze degli associati e contribuiscano al progresso della professione legale".