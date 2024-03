Macabra scoperta nell'appartamento, era morto da oltre 20 giorni

Tragedia della solitudine in un appartamento di Riccione dove, nella tarda serata di giovedì, è stato scoperto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme intorno alle 23 sono stati i residenti della palazzina di via Saffi preoccupati per un odore nauseabondo che proveniva dall'abitazione dove risiedeva un 50enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver provato a suonare il campanello, non ricevendo risposta hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire la porta. Una volta dentro l'appartamento la macabra scoperta del corpo senza vita. Dai primi accertamenti sembrerebbe essersi trattato di un improvviso malore che non ha lasciato scampo al 50enne e, secondo quanto emerso, il decesso dovrebbe risalire a una ventina di giorni prima.