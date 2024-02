Riparte da Villa Alta il viaggio nei quartieri della sindaca Angelini e della giunta

La sindaca Daniela Angelini e i componenti della giunta comunale di Riccione mercoledì sera 21 febbraio, incontrano la cittadinanza alle 21 nella sala di quartiere (sede Aism) della palestra di viale Abruzzi. Riparte infatti da Villa Alta il viaggio nei quartieri #riccionepartecipa. Durante l’incontro pubblico verranno presentati i progetti per la zona di Villa Alta, gli interventi di riqualificazione, mobilità, decoro urbano e sicurezza.

Gli incontri saranno in tutto nove, toccheranno tutti i punti della città e si terranno sempre di mercoledì alle 21 fino al 17 aprile. Dopo l’appuntamento di Villa Alta, sindaca e giunta, sempre nel mese di febbraio, saranno il 28 a Fontanelle. In marzo l’amministrazione sarà il 6 all’Abissinia, il 13 alla Punta dell’Est, il 20 a San Lorenzo e il 27 in Paese. Ad aprile gli incontri si terranno il 3 a Spontricciolo-Alba-Marano, il 10 Porto-Dante-Ceccarini e il 17 a Riccione Due-Tre Villaggi.