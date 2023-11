Ripartono i lavori per la nuova rotatoria tra via Verenin e la Statale, previste modifiche alla circolazione

Riprenderanno lunedì prossimo, 27 novembre, i lavori nella rotatoria tra la via Verenin Grazia e la SS16. Un cantiere per il quale, a partire dalla prossima settimana, sarà sempre garantito il transito sulla Statale, ma inibite le svolte a sinistra. La ripresa dei lavori, per la rotatoria tra la via Verenin Graziae la SS16, in questa seconda fase, prevede alcune modifiche alla circolazione, per le quali non sarà possibile fare la svolta a sinistra. Una limitazione che riguarda sia i conducenti che percorrono la statale con direzione Ravenna - Rimini e sia coloro che percorrono la via Verenin Grazia, con direzione mare monte. Restano garantite tutte le altre percorrenze, nel caso della svolta a destra in via Verenin (per chi percorre la SS16 e proviene da Rimini) e per chi, provenendo dal lato mare della via Verena, deve immettersi nella Statale con direzione Ravenna. Garantita sempre la circolazione su entrambi i sensi di marcia della Statale 16, che non sarà mai interrotta.

Si prevede che la rotatoria sarà impostata e potrà entrare in funzione comunque prima dell’inizio delle grandi fiere del nuovo anno. Nella fase successiva poi i lavori si concentreranno anche nella realizzazione del sottopasso ciclo pedonale, progettato per ricucire il tessuto urbano tra l'abitato a monte della statale e la parte a mare. Anche in questa fase di lavori, che riguarderanno il sottopasso, si prevede che la circolazione non subirà interruzioni, ma solo leggere deviazioni del traffico.

Come noto il progetto della nuova rotatoria, nell’intersezione stradale attualmente regolata da uno svincolo a raso a tre rami, ha lo scopo principale di snellire, fluidificare e mettere in sicurezza l’intersezione. Un intervento che in realtà innesca anche altri tipi di benefici. Nella zona infatti è presente un ghetto di case a monte della statale, i cui residenti accedono unicamente alla SS16 con una strada privata. Un accesso che verrà messo in sicurezza con la realizzazione di una nuova strada, innestata alla rotatoria, che in parte è già stata realizzata.