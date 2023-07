Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale, si punta a risparmi del 40%

Aggiudicato il servizio di diagnosi energetica per una ricognizione del patrimonio comunale di Coriano: scuole, teatro, municipio e centro giovani saranno al centro di analisi e valutazioni per essere riqualificati con un abbattimento dei costi ambientali ed economici di oltre il 40%. A svolgere la diagnosi degli immobili sarà la ditta Blutec S.R.L., con sede a Rimini, partendo dall’analisi approfondita dei consumi attuali, dalla raccolta dei dati presenti in fatture e bollette e dallo stato di conservazione ed efficienza degli impianti. Attraverso un incrocio dei dati così ottenuti e i sopralluoghi effettuati negli edifici si ricaverà una fotografia delle effettive condizioni delle strutture e degli impianti.

“L’efficientamento energetico diventa sempre più importante sia nell’immediato che in un orizzonte temporale più ampio - dichiara il sindaco Gianluca Ugolini -. Prima di mettere in pratica ogni intervento contro il caro bollette, sia per il gas che per l’energia elettrica, è necessario effettuare le analisi dei consumi e individuare i lavori da fare. Partiremo con il teatro CortTe, per cui abbiano un finanziamento di 90mila euro, a seguire con gli altri edifici. Da qui la scelta di rivolgerci in questo primo step ad una società specializzata per garantire questo tipo di particolari prestazioni che non possono essere svolte dall’organico comunale. Grazie a una progettualità di ampio respiro e con una visione del futuro precisa saremo in grado di incidere con un notevole abbassamento dei costi energetici a favore della comunità e quindi dei singoli cittadini”.

Oltre al teatro, il centro giovani e il palazzo comunale saranno sotto osservazione le scuole medie Gabellini di Coriano capoluogo, Ravegnani di Ospedaletto, le primarie Favini Coriano, Don Milani di Ospedaletto, Andersen di Cerasolo e la scuola dell’infanzia Peter Pan di Cerasolo.

“A primavera abbiamo promosso un convegno pubblico sullo sviluppo delle comunità energetiche, da allora dopo le opportune valutazioni proseguiamo con azioni concrete– afferma l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia –ossia con l’analisi degli immobili comunali ai fini dell’efficientamento con ricadute sia economiche che ambientali a partire dal calo netto degli sprechi di energia e di emissioni nocive”.